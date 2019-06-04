Вторник, 4 Июня 2019 года
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BMW открыла предзаказ на флагманский седан BMW 7 Series в Южной Корее

Техника

Стоимость автомобиля будет варьироваться $117 тыс.~$197 тыс. в зависимости от комплектации

BMW открыла предзаказ на флагманский седан BMW 7 Series в Южной Корее
BMW 7 Series

Сеул, 4 июня 2019, 15:05 — REGNUM  BMW Korea открыла предзаказ на обновленный флагманский седан класса люкс BMW 7 Series. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что автомобиль BMW 7 Series впервые был представлен в 1977 году, а новая модель является моделью шестого поколения.

Автомобиль оснащен активный круиз-контроль с функцией Stop & Go, системой оповещения о смене полосы движения, системой безопасности при боковом ударе.

Известно, что обновленный автомобиль BMW 7 Series появится на рынке в тринадцати комплектациях с бензиновым, дизельным и гибридным двигателями.

Стоимость автомобиля будет варьироваться от 138,5 — 233,6 млн вон ($117 тыс.~$197 тыс.) в зависимости от комплектации.

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