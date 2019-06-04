Новый кроссовер от KIA получил название Seltos

Сеул, , 13:44 — REGNUM Уже в июне 2019 года состоится дебют новой модели KIA Motors — компактного кроссовера, который, по задумке авторов, должен стать уверенным и утонченным игроком в данном сегменте. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя 4 июня.

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В преддверии премьеры новинки, компания раскрыла некоторые подробности относительно этого автомобиля. Так, кроссовер будет называться Seltos. Истоки этого имени находятся в греческой мифологии и легенде о Кельте (Celtos), сыне Геркулеса, который отличался смелым и твёрдым характером. При этом измененная на «S» первая буква в названии символизирует скорость (Speed) и динамичность (Sportiness).

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KIA Seltos в значительной степени адресован поколению «миллениалов» и отличается от своих конкурентов по сегменту: в нём «удалось совместить утонченный спортивный дизайн с простором и техническими возможностями внедорожников», отметили в концерне.

В компании уточнили, что официальная премьера KIA Seltos состоится в течение ближайшего месяца, продажи на рынках Южной Кореи и других регионов мира поэтапно начнутся во втором полугодии 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в России начались продажи автомобиля южнокорейского производителя KIA Soul третьего поколения, впервые представленного на международном автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года. Новый автомобиль будет представлен в одиннадцати комплектациях, одна из которых — спортивная версия GT Line.