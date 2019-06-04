В Улан-Удэ появится своя площадка для санитарной авиации

Улан-Удэ, , 13:32 — REGNUM В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — построят площадку для санитарных вертолетов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главгосэкспертизы России, проектно-сметную документацию объекта изучили и одобрили эксперты Хабаровского филиала учреждения.

Площадка будет построена в микрорайоне Верхняя Березовка Железнодорожного района Улан-Удэ. Доставка больных дальше до больниц будет осуществляться санитарными автомобилями. В зависимости от интенсивности дорожного движения, время поездки от площадки до медицинских учреждений составит 8−25 минут.

«Площадка, рассчитанная на прием вертолетов типа МИ-8АМТ, будет работать круглосуточно, что позволит проводить около 110−150 взлетно-посадочных операций в год», — сообщили в учреждении.

При этом постоянного базирования вертолетов здесь не запланировано, поскольку техническое обслуживание вертолетов будет осуществляться в объеме временной стоянки и подготовки к повторному вылету.

Впрочем, как выяснилось ранее, наличие площадки еще не гарантирует эффективность работы санавиации. Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Улан-Удэ скончался девятилетний ребенок, которого не довезли до больницы самолётом. По пути из отдаленного посёлка Таксимо в столицу республики санитарный Ан-2 совершил вынужденную посадку на необорудованной площадке в Хоринске. Дальше больного везли в столицу республики на машине, из-за чего путь до квалифицированной медицинской помощи для него удлинился с планируемых трех часов до 11. Ребенок такой путь не выдержал и скончался в детской клинической больнице. В транспортной прокуратуре Бурятии возложили вину на пилота воздушного судна, отметив, что он неправильно рассчитал необходимое для авиарейса количество топлива.

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