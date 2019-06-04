YouTube не для детей: платформа пытается защитить несовершеннолетних

Маунтин-Вью, США, , 12:15 — REGNUM Видеосервис YouTube выложил в сеть содержание своей программы защиты несовершеннолетних и их семей. Список из принимаемых в течение последних нескольких лет мер был опубликован в официальном блоге платформы 3 июня 2019 года.

В сообщении представители YouTube раскрывают свою позицию в отношении присутствия детей среди пользователей видеосервиса: в 2015 году была запущена платформа YouTube Kids, которая должна была отделить «детскую» площадку от взрослой и предостеречь несовершеннолетних от нежелательного контента. Несмотря на это, они все равно пользуются видеосервисом, публикуют собственные ролики и участвуют в прямых эфирах. Еженедельно специалистам приходится удалять около 800 тыс. видеороликов, которые дети публикуют, скрывая свой настоящий возраст.

Чтобы обезопасить несовершеннолетних от различных интернет-угроз, YouTube запретил им выходить в прямой эфир без присутствия рядом родителей или опекунов. Используя машинные алгоритмы, платформа сама блокирует и удаляет трансляции с участием детей. Также YouTube запретила комментировать детские ролики, несмотря на то, что комментарии — огромный пласт социального взаимодействия на платформе.

Кроме этого, компания ограничила список рекомендованного контента, который может выдаваться несовершеннолетним пользователям.

Напомним, 30 мая 2019 года прекратил функционировать сервис для геймеров YouTube Gaming: руководство платформы хочет концентирироваться на развитии основного сайта.

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