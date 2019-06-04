Китай уже готов выдавать коммерческие лицензии на технологию связи 5G

Пекин, , 10:47 — REGNUM Китай уже вскоре начнет выдавать лицензии на коммерческое использование сетей связи 5G, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Китайская технология 5G вышла на острие мировой конкуренции в своей области, соединяя независимые инновации и открытое сотрудничество, сообщили в министерстве, добавив, что новые стандарты унифицированы с международными. При этом, Китай сейчас владеет более 30% важнейших патентов на стандарты для технологии.

Иностранные корпорации, включая Nokia, Ericsson, Intel и Qualcomm глубоко заинтересованы в новейших наработках, а китайские наработки в области 5G уже готовы для коммерческое использования, отметили в министерстве.

Как ранее уже заявляло министерство, китайские технологии связи пятого поколения уже созрели достаточно, чтобы применяться в коммерческих целях, а основные китайские операторы связи уже подготавливают для того базу.

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