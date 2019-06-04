«Они всё делают правильно»: глава Bethesda о Playstation 5

Роквилл, США, , 10:14 — REGNUM Директор компании Bethesda Software одним из первых увидел игровую консоль нового поколения PlayStation 5. По словам американского геймдизайнера, в Sony «всё делают правильно», сообщает IGN 3 июня.

Говард считает, что новые технологии, заложенные в PlayStation 5 помогут в создании игр Bethesda — как правило, масштабных RPG с открытым миром. Особенно геймдизайнер отмечает сильно увеличившуюся, по сравнению с PS4, скорость загрузки консоли и игр на ней.

По словам Говарда, игры достигли уровня более линейных развлечений, вроде телевидения и кино. Сейчас индустрия предлагает такое количество видов видеоигр, что на каждый из них обязательно найдётся своя аудитория. Хотя раньше геймдизайнеру приходилось задумываться о том, будет ли вообще кто-то заинтересован в его проекте.

Напомним, игровую консоль следующего поколения PlayStation 5 от компании Sony должны представить уже в 2019 году. Однако, по заявлению разработчиков и архитекторов приставки, её релиза не следует ожидать раньше 2020 года. Новая консоль будет значительно превосходить свою предшественницу в техническом плане и будет иметь систему обратной совместимости. То есть игры с PS4 можно будет запускать и на PS5.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый ответ Pokemon GO: анонс Dragon Quest Walk с дополненной реальностью