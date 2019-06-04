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Пуск новой противоракеты ВКС России попал на видео

Техника

В Минобороны РФ заявили об успешно проведённых испытаниях

Москва, 4 июня 2019, 09:20 — REGNUM  Боевой расчёт войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Военно-космических сил России провёл испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ 4 июня, пуск новой ракеты состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Видео испытаний опубликовано на сайте Минобороны РФ.

https://twitter.com/mod_russia/status/1135788660778000384

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, очередной испытательный пуск ракеты проведён успешно.

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"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — уточнили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года на казахстанском полигоне Сары-Шаган Минобороны РФ успешно испытало модернизированную ракету ПРС-1М. Планировалось, что новая ракета заменит на боевом дежурстве противоракеты 53Т6, у которых заканчиваются сроки эксплуатации. Ранее новинка прошла бросковые испытания в Плесецке.

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Противоракетная оборона
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