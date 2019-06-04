В России разрабатывают технологии возврата первых ступеней ракет-носителей

Химки, Московская область, , 08:51 — REGNUM Российские специалисты приступили к разработке технологии возврата первых ступеней ракет-носителей, заявил главный конструктор интегрированной структуры ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш им. академика В. П. Глушко» Пётр Лёвочкин в интервью изданию «Популярная механика».

По его словам, некоторые элементы этой технологии были предусмотрены на этапе создания двигателя первой ступени РД-171МВ, а боковые блоки ракеты-носителя «Энергии» планировались многоразовыми.

«Была создана технология их парашютирования, предусматривалось место хранения парашюта. После полета или огневых испытаний на стенде двигатель не требует разборки: нами создана технология термовакуумной очистки полостей двигателя и кислородного тракта от остатков компонентов», — пояснил Лёвочкин.

Он добавил, что сегодня российские инженеры и учёные приступили к разработке этой технологии.

«Сегодня такие технологии начали разрабатываться. И ракетчиками, и нами (разработчиками и двигателестроителями — прим. ИА REGNUM ). Для обеспечения оптимальных условий полета ступени в плотных слоях атмосферы при посадке требуется включить двигатель повторно — а это проблема. Ведь надо сделать так, чтобы топливо и окислитель находились внизу, у заборных устройств, а не болтались по бакам. Иначе обеспечить управляемый полет практически невозможно. Но мы работаем над этим», — объяснил основные сложности представитель предприятия.

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