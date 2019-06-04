В Москве стали чаще сдавать в ремонт китайские смартфоны

Москва, , 08:21 — REGNUM Доля ремонтируемых в Москве китайских смартфонов резко выросла за год — с 17% до 27%. Треть сдаваемых в ремонт смартфонов выпущены под брендом Apple, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на агрегатора сервисов электроники «Чудо техники».

«Данные рынка следуют за продажами, но с опозданием — чаще всего чинят смартфоны, приобретенные пять-семь лет назад», — говорится в публикации.

Требуют ремонта, что ожидаемо, гаджеты самых популярных брендов: Samsung, Apple, Huawei, Honor, Xiaomi. Чаще всего — в 33% случаев — москвичи сдают в ремонт смартфоны Apple. Далее идут Samsung — 18%, а также китайские Xiaomi — 12% и Huawei — 9,6%.

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В большинстве случаев владельцы устройств просят заменить экран или батарею, а также починить корпус.

По отношению к цене устройства дороже всего обходится ремонт смартфонов Xiaomi — до 31%. Владельцу Samsung починка в среднем обходится в 25% стоимости нового устройства, а обладателю iPhone — в 13%.

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