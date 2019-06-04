Lada Granta Cross появится в российских автосалонах 12 июня

Тольятти, Самарская область, , 00:32 — REGNUM Продажи Lada Granta Cross начнутся в России 12 июня, сообщили в пресс-службе АвтоВаза.

Автопроизводитель перечислил ключевые характеристики новой модели. Он заявляет: они у Lada Granta Cross таковы, что она гораздо больше подходит для езды по российским дорогам, чем предыдущие.

Так, дорожный просвет машины при снаряженной массе составляет рекордные для Lada Granta 198 мм, у кузова появился защитный обвес из прочного пластика, предусмотрены шины большего диаметра, чем у предыдущих моделей — 195/55R15.

Что касается цен, в АвтоВазе заявили: именно эта модель «является самым доступным автомобилем среди других Cross-версий LADA». Самые дешёвые машины в базовой комплектации стоят 554 900 рублей: мощность двигателя 87 л.с., объём 1,6 л, механическая коробка передач.

Комплектация Comfort LADA предусматривает обогрев передних сидений, аудиосистему с четырьмя динамиками, подушку безопасности переднего пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителем усилия, складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и штатной сигнализацией.

Самый дешёвый вариант (577 900 рублей): 87 л.с., 1,6 л, механика. Самый дорогой — 106 л.с., коробка автомат стоит 617 900 рублей.

Предлагает также производитель комплектацию Luxe, которая в самом дешёвом варианте стоит 618 900 рублей и в самом дорогом — 643 900 рублей (коробка автомат).

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