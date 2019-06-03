Новый ответ Pokemon GO: анонс Dragon Quest Walk с дополненной реальностью

Токио, , 17:44 — REGNUM Японская компания Square Enix анонсировала игру для смартфонов с технологией дополненной реальности по мотивам франшизы Dragon Quest. Проект выйдет только в Японии в 2019 году, сообщается на официальном сайте 3 июня Dragon Quest Walk.

В Dragon Quest Walk игрокам предстоит путешествовать по реальному миру и сражаться с многочисленными монстрами из игр серии Dragon Quest. Таким образом, игровой процесс предстоящего проекта будет напоминать Pokemon GO, но с большим количеством ролевых элементов.

Так, игроки смогут общаться с городскими жителями, чтобы продвигаться дальше по сюжету, а также пользоваться различной экипировкой и магическими предметами. Помимо этого, у геймеров будет возможность украшать свою комнату различными находками из мира Dragon Quest.

Раннее тестирование игры на Android и iOS пройдёт 11 июня 2019 года. Запуск проекта планируется в Японии и пока неизвестно, выйдет ли Dragon Quest Walk в остальном мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Square Enix выпустит полнометражный мультфильм по мотивам видеоигры Dragon Quest V. Его премьера состоится 2 августа в Японии. В создании картины приняли участие Такаси Ямадзаки и компания Armor Project, которой руководит создатель оригинальной Dragon Quest Юдзи Хории.

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