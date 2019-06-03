Данные пользователей электронных сим-карт будут храниться в России

Москва, , 15:48 — REGNUM Производителей смартфонов с моделями электронных сим-карт (eSim) могут обязать хранить данные абонентов и криптографические ключи на серверах, расположенных на территории РФ. Об этом 3 июня сообщил «Коммерсант».

О необходимости подобного шага заявили эксперты Института исследований интернета (ИИИ) в докладе, ставшем результатом совещаний с представителями ФСБ, Минкомсвязи, Федеральной антимонопольной службы и провайдеров сотовой связи.

Специалисты заявили, что только в этом случае можно будет гарантировать сохранность тайны для российских пользователей смартфонов с технологией eSim. Они также сообщили, что текущая конфигурация этой технологии противоречит намерению властей внедрить отечественную криптографию на сим-картах. Отмечается, что 3 июня 2019 года доклад будет направлен вице-премьеру РФ Максиму Акимову.

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Напомним, компания Tele2 перестала выдавать электронные сим-карты 14 мая 2019 года по просьбе Минкомсвязи. Эксперимент показал, что система работает и в целом отвечает требованиям безопасности, однако у специалистов министерства всё же появились некоторые вопросы.

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