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Топ-менеджеры General Motors протестировали два Cadillac V

Техника

На трассе в Детройте

Топ-менеджеры General Motors протестировали два Cadillac V
Иллюстрация: Motor1
Новый Cadillac CT5-V и CT4-V

Детройт, США, 3 июня 2019, 15:53 — REGNUM  В Детройте глава General Motors Марк Ройсс и вице-президент компании по планированию продуктов Кен Моррис протестировали два новых седана Cadillac — CT5-V и CT4-V. Об этом 3 июня сообщает портал Motor1.

Обе новинки были в камуфляже. Внешне модели похожи на замаскированные версии уже представленных CT5-V и CT4-V. Однако седан с алым камуфляжем отличается незначительными деталями от серийного CT5-V, а авто с синим камуфляжем лишь в мелочах не соответствует рассекреченному CT4-V.

В автокомпании сообщили, что обе модели стали новым шагом в характеристиках автомобилей линейки V-Series. Однако там больше никакой информации о машинах не раскрыли.

Ожидается, что эти прототипы станут флагманскими версиями CT5-V и CT4-V. Вполне возможно, что обновлённые авто оснастят турбированным мотором V8 Blackwing на 4,2 литра.

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