Во Владивостоке прошло собрание создателей робототехники из России и Китая

Владивосток, , 14:52 — REGNUM Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) принял собрание Ассоциации технических университетов России и Китая. Главной темой встречи стало развитие образовательной робототехники, сообщает 3 июня пресс-служба вуза.

Всего в собрании приняли участие 15 вузов: шесть из России и девять из Китая. Педагоги, инженеры и исследователи крупнейших вузов двух стран выступили с докладами о передовых достижениях и других важных аспектах в области создания и применения автоматизированных технических систем.

Программа собрания включала российско-китайский форум ассоциации в области робототехники, российско-китайский робототехнический форум молодых учёных и российско-китайские студенческие соревнования по робототехнике. В ходе деловых сессий ведущие ученые и молодые исследователи обменялись достижениями в области промышленной, подводной, микро и нано робототехники. Подробно обсудили методы и способы внедрения новых робототехнических технологий на современных производствах, правовые вопросы, связанные с использованием инновационных механизмов в сферах труда и организации быта, а также затронули тему реализации и эффективности дистанционного управления промышленными устройствами.

Ассоциация технических университетов России и Китая была создана 6 марта 2011 года в городе Шэньчжэнь (КНР). Её главными целями являются объединение усилий ведущих технических вузов двух стран в подготовке высококвалифицированных кадров для инновационной экономики, содействие академическому обмену студентов и преподавателей, а также развитие научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем.

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