Понедельник, 3 Июня 2019 года
14:41:22 МСК

Проверка Boeing: повысит надежность самолётов?

Техника

То, что компания занялась проверкой своих машин, положительная новость

Москва, 3 июня 2019, 14:41 — REGNUM  Новость о том, что самолётах Boeing обнаружили дефектные детали, существенно не повлияет на финансовые показатели и котировки акций корпорации, но повысит надёжность самолётов, заявил корреспонденту д ИА REGNUM иректор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Акции авиакомпании и без того сейчас сильно перепроданы на фоне истории с двумя упавшими 737 NG и 737 MAX и приостановкой их эксплуатации рядом стран», — отметил эксперт.

Несомненно, необходимость замены детали повлечет определенные издержки — новые детали нужно будет поставить потребителям и оплатить замену, возможно, кто-то потребует компенсировать простой.

«Но в целом новость для Boeing, скорее, положительна. Компания занялась проверкой своих машин и по её итогам надёжность самолётов должна возрасти», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, у самолётов моделей Boeing 737 NG и 737 MAX есть дефект у деталей предкрылков. Бракованные делали выявлены американской корпорацией Boeing на 312 лайнерах.

Читайте также: Boeing выявил дефектные детали у десятков самолётов 737 MAX

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить