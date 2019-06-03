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Видео: Oppo и Xiaomi похвастались смартфонами с камерами под экраном

Техника

Обе компании отметили, что показанные в роликах устройства являются прототипами

Пекин, 3 июня 2019, 14:21 — REGNUM  Китайская компания Oppo выложила в сеть видео, в котором показывается работа смартфона, камера которого находится под экраном. Ролик был опубликован 2 июня на Twitter-странице производителя.

https://twitter.com/oppo/status/1135393369113280512

Компания Xiaomi не стала медлить с ответом, её глава Линь Бинь выложил на своей Weibo-странице видео, в котором также показывается смартфон с подэкранной камерой. Он сообщил своим подписчикам, что демонстрационный ролик был снято «в прошлом месяце». Обе компании отметили, что устройства являются прототипами и пока что решены не все проблемы этой технологии.

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Напомним, ожидается, что в ближайшее время прототип смартфона с камерой, расположенной под экраном, также представит Samsung. Соответствующий анонс компания сделала в марте 2019 года.

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