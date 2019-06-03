Пентагон пытается догнать Россию по гиперзвуковому оружию

Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Пресс-служба сухопутных войск США придала огласке планы по срокам создания системы гиперзвукового оружия. Ожидается, что первые летные испытания состоятся уже в 2020 году. Далее они будут проводиться каждые шесть месяцев вплоть до 2023 финансового года — тогда оружие должно быть поставлено на вооружение. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

В рамках общей программы ВС США по разработке гиперзвукового оружия сухопутные войска отвечают за производство скользящего гиперзвукового блока. Он также будет использоваться ВВС и ВМС США.

По планам армии США, в 2022 финансовом году должны будут пройти первые пуски из транспортно-пусковой установки. Сами пусковые установки поступят в войска уже в конце 2021 финансового года, чтобы военнослужащие могли проводить с ними тренировки.

Гиперзвуковое оружие в сухопутных войсках США будет представлено в виде батареи. В батарее планируется иметь четыре транспортно-пусковых установки. Одна ТПУ будет включать в себя два пусковых контейнера по одной ракете на каждый. Итого: восемь ракет с гиперзвуковыми блоками на батарею.

Управление огнем батареи будет вестись с помощью усовершенствованной системы Тактических данных полевой артиллерии 7.0, которая уже сейчас используется в войсках.

Другой информации, в частности, тактико-технических характеристик ракеты и боевого блока, пока не сообщается. Не известна ни заявленная дальность стрельбы, ни скорость гиперзвукового блока, ни его масса и оснащение боевой части. Все это говорит о том, что проект еще очень далек от практической реализации.