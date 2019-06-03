Бессонница, больные суставы и кражи: смартфоны причиняют людям вред

Вологда, , 13:45 — REGNUM Использование смартфонов причиняет вред здоровью и психике человека. О негативных последствиях информатизации общества рассказали эксперты газеты «Московский комсомолец» в Волгограде 3 июня.

Ежедневное воздействие, которое оказывают смартфоны на человека, не всегда заметно, однако недооценивать его нельзя. Среди самых частых проблем, с которыми сталкиваются современные люди после злоупотребления гаджетами, оказались проблемы с суставами и позвоночником: наклоны головы увеличивают нагрузку на шею, а сидячий образ жизни в целом заставляет страдать мышцы и суставы. От постоянного свечения и мерцания экрана развивается синдром сухого глаза. Также снижается уровень мелатонина в организме, что способствует бессоннице. Падает и концентрация внимания: люди сосредотачиваются на услышанном в три раза меньше.

Из-за использования смартфона во время вождения автомобиля ежегодно полтора миллиона человек оказываются в больнице в результате аварий. Пароли и фотографии, которые люди обычно хранят в своих смартфонах, могут стать почвой для деятельности мошенников. Кроме того, увлеченность гаджетом заставляет человека тратить меньше времени на близких, что отдаляет его от социума.

Ранее ученые из Великобритании и Германии разработали тест для определения игромании у человека. Всемирная организация здравоохранения добавила игроманию в Международную классификацию болезней.

Читайте также: Ученые составили тест на наличие игромании

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты узнали наиболее популярную ценовую категорию смартфонов в России