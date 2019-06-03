Китай провел тестовый пуск новой ракеты морского базирования

Пекин, , 12:56 — REGNUM ВМС КНР провели испытания баллистической ракеты следующего поколения. Испытания прошли успешно. Речь идет о баллистической ракете морского базирования для подводных лодок. Запуск был произведен в 4 часа 28 минут утра 2 июня 2019 года. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Место проведения испытаний — бухта Бохай у полуострова Шаньдун. Предположительно, была запущена ракета JL-3. Она относится к твердотопливным ракетам третьего поколения для новейших китайских атомных подводных лодок типа 096. Первая субмарина данного проекта должна поступить на вооружение ВМС КНР в конце 2020-х годов.

Ракета JL-3 способна поражать цели на расстоянии до 12−14 тысяч километров. Её боевая часть содержит до десяти ядерных боеголовок.

Серия JL или Julang на китайском языке значит «большая волна». Так китайцы маркируют МБР для своих атомных подводных ракетоносцев.

Таким образом, Китай продолжает расширять свои возможности по ядерному сдерживанию как на суше, так и на море.