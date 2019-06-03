Mercedes-Benz отзывает в России 330 пикапов X-Class

Москва, , 11:37 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» объявил об отзыве 330 пикапов X-Class из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz X-Class, реализованные с февраля по апрель 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что на определенных автомобилях плафон освещения пространства для ног на стороне водителя мог выпасть из крепления. Плафон освещения пространства для ног в этом случае может держаться только на подключенном проводе и застрять между педалью тормоза и облицовкой пространства для ног», — говорится в сообщении.

Компания намерена совершенно бесплатно провести все необходимые ремонтные работы.

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