Импорт авто через таможню Владивостока с начала года вырос почти на 100%

Владивосток, , 10:37 — REGNUM С 1 января по 27 мая 2019 года сотрудники таможни Владивостока зарегистрировали 26 665 машин, ввезенных на территорию РФ, что почти на 100% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Сообщается, что за этот период через владивостокскую таможню в Россию ввезли 955 электромобилей Nissan Leaf. При этом за май через таможню прошло 44 электрокара данной модели. Ещё 33 электрических авто проходят процесс растаможки.

Всего в мае таможня Владивостока зарегистрировала 4850 иностранных машин.

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