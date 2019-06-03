Назван регион РФ, где было продано больше всего новых пикапов

Ханты-Мансийск, , 10:03 — REGNUM Лидером среди регионов России по продажам новых пикапов стал Ханты-Мансийский автономный округ, где за первые четыре месяца 2019 года был реализован 301 пикап. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, рынок новых пикапов Югры занимает 10% от всего объёма российского рынка этого сегмента. Вторую строчку регионального рейтинга занимает Москва. Там было продано 228 экземпляров данного авто. Третье место заняла Московская область — 135 пикапов.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Иркутская область (112 ед.) и Санкт-Петербург (108 ед.).

Далее идут Красноярский (107 ед.) и Краснодарский (106 ед.) края, Самарская область (98 ед.), Свердловская область (97 ед.) и Ямало-Ненецкий АО (97 ед.).

Напомним, с января по апрель 2019 года объём рынка новых пикапов в России составил 3 тыс. единицы.

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