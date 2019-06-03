Один из самых тихих исследовательских кораблей в мире прибыл в Шанхай

Шанхай, Китай, , 05:55 — REGNUM Глубоководное научно-исследовательское судно было доставлено Океанический университет Китая в Шанхае для проведения исследований, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Судно «Дунфан Хун-3», построенное компанией Shanghai-based Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd стало первым в Китае и четвертым в мире, получившим сертификат Silent-R — высший стандарт тишины при производстве кораблем подводного шума. Сертификат выпускается международным сертификационным агентством DNV GL в Новрегии.

Корабль также стал крупнейших среди четырех, получивших этот сертификат, отметил главный строитель судна Се Цзюнь. Самый низкий уровень подводного шума означает, что он оказывает наименьшее влияние на процесс исследования с применением чутких к шумам приборов.

Длина судна достигает 103,8 метров при ширине в 18 метров. В нем имеется 61 каюта для 110 человек, а радиус хода достигает 15 тыс. морских миль или 60 дней пути со скоростью 15 узлов.

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