IEEE запретила сотрудникам Huawei рецензировать научные статьи

Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) запретил сотрудникам китайской компании Huawei рецензировать и редактировать публикации в научных журналах, выпускаемых этой организацией. Об этом сообщает The Register.

Международная организация IEEE объединяет специалистов в области радиоэлектроники, электротехники и вычислительных сетей. Организация выпускает более сотни научных и отраслевых журналов, а также координирует разработку международных стандартов.

В IEEE объяснили, что участие сотрудников компании Huawei в деятельности организации приостановлено в связи с соответствующими постановлениями правительства США. Такое решение международной организации заставило научное сообщество всего мира поставить под сомнение независимость института от влияния правительства США.

Профессор Алан Вудвард из Университета Суррея отметил, что это решение повлияет на всё научное сообщество, в частности, замедлив развитие технологий 5G.

«В таких областях, как 5G, это станет большой проблемой, так как у Huawei есть много людей, которые проводят передовые исследования и пишут об этом статьи», — отметил профессор Вудвард.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае администрация США запретила американским компаниям сотрудничать с китайской компанией Huawei. Это решение повлияло и на некоммерческие организации, включая Wi-Fi Alliance.

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