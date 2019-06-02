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В Xiaomi научились скрывать фронтальную камеру под экраном смартфона

Техника

Ожидается, что первые смартфоны с такими камерами могут появиться уже в конце года

В Xiaomi научились скрывать фронтальную камеру под экраном смартфона
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Смартфон Xiaomi

Пекин, 2 июня 2019, 11:48 — REGNUM  Китайская компания Xiaomi запатентовала технологию камеры для мобильных устройств, размещаемой под экраном устройства. Об этом сообщает GizmoChina.

Издание приводит иллюстрации из патентной заявки Xiaomi, которая была подана ещё в ноябре 2018 года. Новая технология предусматривает возможность размещения селфи-камеры и датчика освещённости непосредственно под экраном мобильного устройства. Данная технология позволит создавать безрамочные смартфоны без специального выреза под камеру.

По данным издания, первые смартфоны с подобными камерами появятся в конце 2019 или начала 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте компания Xiaomi представила зарядное устройство Super Charge Turbo, способное полностью зарядить батарею смартфона ёмкостью 4000 мА·ч за 17 минут.

Читайте ранее в этом сюжете: Xiaomi показала устройство, заряжающее смартфон за 17 минут

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