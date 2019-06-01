Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных плат

Тайбэй, , 14:59 — REGNUM Производители печатных плат из Японии по итогам 2018 года впервые уступили по объёму производства предприятиям из Китая. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на данные консалтинговой компании Prismark.

По данным издания, мировой рынок печатных плат в 2018 году вырос на 6% и достиг $62,4 млрд. На долю производителей из Китая пришлось 23% мирового производства печатных плат, что позволило им обойти конкурентов из Японии, доля которых составила около 20%. Лидером отрасли остались предприятия из Тайваня с долей 31,3%.

Наиболее впечатляющий рост продемонстрировала китайская компания Shennan Circuits, выручка которой в 2018 году выросла на 36% за счёт наращивания поставок печатных плат для базовых станций 5G компаниям Huawei и ZTE.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с февраля в Китае изменились требования к производителям печатных плат. Новые правила содержат ряд экологических требований, а также обязывают производителей этой отрасли инвестировать не менее 3% годового дохода в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

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