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На Кубе узаконят частные Wi-Fi сети

Техника

Новые правила использования радиочастот вступят в силу 29 июля

На Кубе узаконят частные Wi-Fi сети
Иван Шилов © ИА REGNUM
Интернет-пользователь

Гавана, 1 июня 2019, 14:42 — REGNUM  Министерство связи Кубы приняло новые правила использования радиочастот, узаконивающие использование частных сетей Wi-Fi. Об этом сообщает Reuters.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 29 июля, частные организации смогут создавать Wi-Fi сети для доступа к глобальной сети интернет. При этом компании не смогут продавать эту услугу, так как доступ к сети интернет на коммерческой основе может предоставлять только государственная телекоммуникационная компания ETECSA.

Граждане Кубы смогут подключаться к сетям компании ETECSA через Wi-Fi, запрашивая специальное разрешение. Новые правила также будут регулировать импорт в страну Wi-Fi роутеров и маршрутизаторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте кубинская госкомпания ETECSA подписала меморандум о взаимопонимании с американской компанией Google.

Читайте ранее в этом сюжете: Google подписала соглашение с кубинской телекоммуникационной госкомпанией

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