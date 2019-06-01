Xiaomi рассчитывает захватить до половины рынка смартфонов Индии

Пекин, , 14:07 — REGNUM Китайская компания Xiaomi рассчитывает занять до 50% рынка смартфонов Индии, заявил глава суббренда Xiaomi Redmi Лу Вейбинг. Об этом сообщает ITHome.

Представитель Xiaomi рассказал, что в 2018 году выручка китайской компании на рынках за пределами КНР выросла на 118,1% и составила $10,14 млрд. Особенно важным для Xiaomi является рынок Индии, который по объёму уступает только Китаю. Вебинг отметил, что Xiaomi лидирует на рынке Индии уже семь кварталов подряд, причём отрыв от второго места достигает 10%. Руководство компании не исключает, что Xiaomi удастся занять до 50% рынка смартфонов Индии.

Среди других успехов на международных рынках Вебинг отметил второе место Xiaomi по объёму поставок на рынке Индонезии и четвёртое место на рынках стран Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года китайские производители нарастили поставки в Индию до 66% от общего объёма продаж в стране. На долю Xiaomi пришлось 29% поставок.

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