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Первый экипаж корабля Crew Dragon прошел подготовку в Звездном городке

Техника

Испытательный запуск Crew Dragon с экипажем на борту запланирован на 2019 год

п.г.т. Звездный городок, Московская область, 1 июня 2019, 12:28 — REGNUM  Астронавты американского аэрокосмического агентства NASA Роберт Бенкен и Даг Хёрли завершили занятия в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина (ЦПК) в Звёздном городке. Об этом сообщил Роберт Бенкен на своей странице в социальной сети Twitter.

Американские астронавты прошли курс подготовки в ЦПК перед планируемым полётом к Международной космической станции (МКС). Бенкен и Хёрли должны стать первыми астронавтами, которые отправятся к МКС на космическом корабле Crew Dragon (он же Dragon-2) американской компании SpaceX.

В марте 2019 года состоялся успешный испытательный запуск корабля Dragon-2 к МКС в автоматическом режиме. В SpaceX рассчитывают, что первый запуск в пилотируемом режиме будет произведён до конца года.

Отметим, после завершения программы «Спейс Шаттл» в 2011 году пилотируемые полёты к МКС осуществлялись только на российских кораблях «Союз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля во время огневых испытаний двигателей Crew Dragon произошла нештатная ситуация, приведшая к уничтожению капсулы корабля.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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