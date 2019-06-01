Первый экипаж корабля Crew Dragon прошел подготовку в Звездном городке

п.г.т. Звездный городок, Московская область, , 12:28 — REGNUM Астронавты американского аэрокосмического агентства NASA Роберт Бенкен и Даг Хёрли завершили занятия в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина (ЦПК) в Звёздном городке. Об этом сообщил Роберт Бенкен на своей странице в социальной сети Twitter.

Американские астронавты прошли курс подготовки в ЦПК перед планируемым полётом к Международной космической станции (МКС). Бенкен и Хёрли должны стать первыми астронавтами, которые отправятся к МКС на космическом корабле Crew Dragon (он же Dragon-2) американской компании SpaceX.

В марте 2019 года состоялся успешный испытательный запуск корабля Dragon-2 к МКС в автоматическом режиме. В SpaceX рассчитывают, что первый запуск в пилотируемом режиме будет произведён до конца года.

Отметим, после завершения программы «Спейс Шаттл» в 2011 году пилотируемые полёты к МКС осуществлялись только на российских кораблях «Союз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля во время огневых испытаний двигателей Crew Dragon произошла нештатная ситуация, приведшая к уничтожению капсулы корабля.