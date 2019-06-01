Прекращена работа сервиса BlackBerry Messenger

Оттава, , 10:22 — REGNUM Сервис для обмена сообщениями BlackBerry Messenger (также известный как BBM) прекратил работу 31 мая. Об этом сообщается на официальной странице мессенджера в социальной сети Twitter.

Мессенджер BBM был запущен в 2005 году. Наиболее широкое распространение он получил в Индонезии, благодаря чему был выкуплен местной технологической компаний Emtek. Однако разработчикам не удалось выдержать конкуренции с другими мессенджерами, поэтому было принято решение о закрытии BBM.

При этом канадская компания BlackBerry Limited продолжит поддерживать корпоративную версию мессенджера BBM Enterprise. Бывшим пользователям BBM предлагается перейти на эту версию мессендежра, которая в течение первого года будет бесплатной. После первого года использования стоимость шестимесячной подписки составит $2,49.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp, который сейчас контролируется компанией Facebook.