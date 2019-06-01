Суббота, 1 Июня 2019 года
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Испытательный полет ракетоносец Ту-22М3М попал на видео

Техника

Ракетоносец Ту-22М3М — это глубоко модернизированная версия бомбардировщика Ту-22М3

Москва, 1 июня 2019, 08:58 — REGNUM  Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись испытательного полета модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М.

На видеозаписи видно, как ракетоносец Ту-22М3М взлетает, совершает полет, а затем приземляется. Испытания модернизированного стратегического бомбардировщика проходят в различных погодных условиях, на разных высотах и скоростях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракетоносец Ту-22М3М — это глубоко модернизированная версия бомбардировщика Ту-22М3. Теперь на бомбардировщик установлен новейший комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования. Это повышает точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом. Бомбардировщик стал значительно проще в обслуживании, а аего боевой потенциал расширился.

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Военно-воздушные силы
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