Испытательный полет ракетоносец Ту-22М3М попал на видео

Москва, , 08:58 — REGNUM Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись испытательного полета модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М.

На видеозаписи видно, как ракетоносец Ту-22М3М взлетает, совершает полет, а затем приземляется. Испытания модернизированного стратегического бомбардировщика проходят в различных погодных условиях, на разных высотах и скоростях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракетоносец Ту-22М3М — это глубоко модернизированная версия бомбардировщика Ту-22М3. Теперь на бомбардировщик установлен новейший комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования. Это повышает точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом. Бомбардировщик стал значительно проще в обслуживании, а аего боевой потенциал расширился.