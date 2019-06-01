Huawei получила первый сертификат на ЖК-телевизор

Пекин, , 08:50 — REGNUM Первая модель телевизора компании Huawei получила сертификат 3С (или CCC), необходимый для продаж в Китае. Об этом сообщает ITHome.

Модель телевизора, получившая одобрение регулятора, обозначается как OSCA-550 / Osca-550A. В качестве завода-изготовителя указано предприятие BOE Video Technology Co. в Хэфэе. Отмечается, что при производстве телевизоров Huawei будет сотрудничать не только с BOE, но и с другим производителем ЖК-панелей — Huaxing Optoelectronics.

Ранее ожидалось, что телевизоры Huawei с жидкокристаллическим экраном с диагональю в 55 и 65 дюймов появятся на рынке Китае в августе этого года. Однако по данным издания, в компании решили перенести старт продаж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте портал Jiemian News со ссылкой на источник в Huawei рассказал, что в компании рассчитывают производить до 10 млн телевизоров в год, что составляет около 20% рынка телевизоров Китая.

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