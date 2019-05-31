Противолодочные силы ВМФ России обретут новые качества

Москва, , 18:06 — REGNUM Российское военное ведомство начало программу модернизации малых противолодочных кораблей (МПК) проекта 1124М «Альбатрос», массово строившихся для флота в СССР, сообщает 31 мая газета «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ России.

В составе российского военного флота есть 20 кораблей такого типа. Они выполняют задачи прикрытия военно-морских баз и портов от подлодок противника и сопровождения кораблей и субмарин в открытом море.

В НАТО они получили кодовое обозначение Grisha. В ходе модернизации «Альбатросы» получат обновленные цифровые гидроакустические системы и новое противолодочное оружие.

Издание отмечает, что в Главкомате ВМФ отказались раскрывать характеристики нового вооружения и оборудования из соображений секретности.

Стоит отметить, что малые противолодочные корабли проекта 1124М при небольшой 70-метровой длине и водоизмещении чуть больше одной тыс. тонн обладают хорошей мореходностью и развивают скорость до 35 узлов.

МПК вооружены артиллерийскими установками, зенитным ракетным комплексом для перехвата воздушных целей на расстоянии не менее 10 км, реактивными бомбометами и 533-мм торпедными аппаратами.

Не исключено, что «Альбатросы» будут перевооружены на новые торпеды, способные уничтожать как подлодки противника, так и вражеские торпеды, угрожающие своим кораблям.

Как сообщало ИА REGNUM, в ВМФ России уже идёт модернизация больших противолодочных кораблей проекта 1155 «Удалой», которые в новом варианте будут вооружены крылатыми ракетами «Калибр».

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