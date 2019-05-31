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«Контрацепция для социальных сетей»: вышло новое расширение для браузера

Техника

Для тех, кого раздражает контент с младенцами в социальных сетях

Лондон, 31 мая 2019, 17:11 — REGNUM  Компания Skyn, производитель презервативов в Великобритании, разработала необычное расширение для компьютерного и мобильного браузера. Оно позволяет блокировать фотографии младенцев в социальных сетях и выводить вместо них нейтральные изображения. Информация о блокаторе появилась в официальном каталоге расширений для Google Chrome.

Приложение получило название Baby Blocker. Оно разработано для браузера Google Chrome, и после установки пользователь может включать и выключать его по нажатию специального переключателя в любое время. Baby Blocker меняет все попадающиеся при изучении лент в социальных сетях фотографии маленьких детей и меняет их на картинки, более соответствующие вкусам интернет-пользователя — например, на тему спорта или еды.

Разработчики назвали свое изобретение «контрацептивом для соцсетей»: на проект их натолкнули многочисленные жалобы бездетных людей на массовые фотографии и видео младенцев у их друзей и близких. В описании к расширению создатели предлагают пользователям мериться количеством «заблокированных» детей.

Ранее стало известно, что разработчики блокаторов рекламы и прочих расширений для Chrome недовольны политикой компании относительно ее развития в этом направлении.

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