Роскосмос намерен разобраться с причинами появления дыры в «Союзе МС-09»

Москва, , 14:56 — REGNUM В Роскосмосе намерены выяснить все обстоятельства появления пробоины в корпусе корабля «Союз МС-09». Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам.

Он добавил, что расследование будет проходить после завершения экспериментов на Земле и на орбите.

«Работа идет, эксперты все рассчитали с точки зрения своей работы, мы никуда не торопимся. Для нас самое главное найти причину, а не отчитаться к юбилею Великой Октябрьской революции», — заявил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа 2018 года на борту МКС экипажем было зафиксировано падение давления воздуха. Причиной этого стала дыра в корпусе пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09».

Ряд СМИ со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщили, что пробоину в корпусе «Союза МС-09» могли намеренно сделать американские астронавты.

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