В Наро-Фоминске испытали дронов, которые отправятся на борьбу с борщевиком

Тюмень, , 13:42 — REGNUM Первые испытания новой системы борьбы с борщевиком прошли в подмосковном Наро-Фоминске, сообщает 31 мая пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Отмечается, что в ходе испытаний проводилось прецизионное нанесение гербицидов на растение-вредитель при помощи дронов-опрыскивателей. Предварительные результаты, пояснили в вузе, оказались обнадёживающими, но окончательный итог испытаниям будет подведён в конце полевого сезона.

Борщевик Сосновского — опасное зонтичное растение, широко распространившийся и Европейской части России и достигший Тюмени. Отмечается, что в ТюмГУ особое внимание уделяется подготовке мехатроников и робототехников, специалистов в области информационных технологий, биоинформатиков для их включения в совместные команды с учеными агрономами и специалистами по защите растений по развитию технологий умного сельского хозяйства.

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