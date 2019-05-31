THQ Nordic анонсируют новую часть Darksiders уже в июне

Лос-Анджелес, США, , 11:48 — REGNUM На официальном сайте международной игровой выставки E3 появились описания панелей компаний-разработчиков. Согласно им, THQ Nordic в этом году анонсирует новую игру в популярной серии Darksiders.

Панель THQ Nordic пройдёт в «Колизее E3» 13 июня 2019 года. В её описании сообщается, что разработчики хотят углубиться в мир Darksiders и задать вектор её дальнейшего развития. В конце выступления команды THQ Nordic состоится полноценный анонс четвёртой части.

Вероятно, Darksiders 4 будет посвящена Раздору — четвёртому всаднику Апокалипсиса и единственному из четвёрки главных героев, кто пока не получил сольного проекта. Некоторые фанаты ожидают от новой части возможности кооперативного прохождения или выбора персонажа для отдельных миссий (на манер того, как это было реализовано в Devil May Cry V).

Напомним, Darksiders 3 вышла 27 ноября 2018 года. Игроки неоднозначно отреагировали на новый проект в популярной серии: критике подверглась новая боевая система и устаревшая графика. Главной героиней третьей части стала Ярость — единственный женский персонаж среди четвёрки всадников Апокалипсиса.

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