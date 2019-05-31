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Без России: США планируют отправить туристов на МКС на своих кораблях

Техника

Туристов на орбиту всегда доставляла российская сторона

Вашингтон, 31 мая 2019, 11:39 — REGNUM  Возможность отправки туристов на Международную космическую станцию (МКС) американскими кораблями заложена в бюджете NASA на 2020 финансовый год. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Подобная возможность предусмотрена впервые, так как туристов на МКС всегда доставляла российская сторона. В период с 2001 по 2009 года на станцию кораблями «Союз» были доставлены семь туристов, в том числе дважды — американец Чарльз Симони.

В документе на сайте NASA отмечено, что новый бюджет позволяет расширить политику коммерческого использования МКС и осуществлять «полеты частных астронавтов на станцию».

Как сообщало ИА REGNUM, в США в процессе создания находятся пилотируемые космические корабли Starliner и Crew Dragon. В середине мая NASA согласовало с Роскосмосом приобретение двух дополнительных мест для своих астронавтов на кораблях «Союз» в текущем и следующем году.

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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