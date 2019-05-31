«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей

Москва, , 08:46 — REGNUM Глава «Яндекса» Тигран Худавердян показал Владимиру Путину устройство, способное анализировать состояние водителя. Об этом 30 мая сообщил «Коммерсантъ».

Устройство получило название Yandex Signal Q1, оно имеет размеры, аналогичные размерам смартфона, устанавливается в машине напротив водителя. Во время поездки Signal Q1 может отслеживать 68 точек на лице человека, частоту моргания, направление взгляда и другие параметры. Если программа считает, что водитель является уставшим, она подаёт соответствующий сигнал. До конца 2019 года компания планирует установить Signal Q1 в 5 тыс. машин.

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Напомним, 30 мая 2019 года в Москве, на базе «Школы 21» президент России провел совещание по развитию технологий искусственного интеллекта. Владимир Путин заявил, что уровень развития искусственного интеллекта определяет место страны в мире, а монополист в этой сфере может стать «владыкой мира».

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