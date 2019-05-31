В Африке началась реализация договора о свободной торговле

Аддис-Абеба, , 08:11 — REGNUM Панафриканский договор о свободной торговле вступил в действие в четверг, 30 мая. Африканский союз рассчитывает, что соглашение расширит рынки всех стран континента, на котором проживает 1,2 миллиардов человек, передает RFI Kiswahili.

«Это эпохальное событие!» — написал в социальной сети Twitter комиссар Африканского союза по торговле и промышленности Альберт Мучанга.

Африканский союз рассчитывает, что договор о свободной торговле активизирует взаимодействие между странами Африки. Ожидается, что стоимость панафриканской торговли составит 2,5 триллионов долларов США.

Договор о свободной торговле был подписан 22 апреля 2019 года. В марте 2018 года его подписали 52 африканские страны из 55 стран-членов Африканского союза. Зимабве и Буркина-Фасо подписали договор в апреле 2019 года. Всего договор ратифицировали парламенты 24 стран.

Запуск единого рынка запланирован на седьмое июля, сообщил Мучанга.

Основная цель Африканского союза — создание зоны свободной беспошлинной торговли. По мнению экспертов, именно пошлины границах мешают развитию торговли между странами на африканском континенте.