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Стали известны сроки запуска уникальной российской термоядерной установки

Техника

Т-15МД необходим для развития российских проектов по управляемому термоядерному синтезу

Москва, 31 мая 2019, 07:53 — REGNUM  Уникальная термоядерная установка токамак Т-15МД будет запущена в России в конце 2020 года, говорится в журнале «Вопросы атомной науки и техники».

«Физический пуск Т-15МД намечен на декабрь 2020 года», — говорится в статье.

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Отмечается, что уникальная установка создается в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт». Т-15МД необходим для развития российских проектов по управляемому термоядерному синтезу, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России завершили важный этап сооружения лазерной установки нового поколения. Планируется, что в конце 2019 года будет проведен запуск систем первого модуля установки. Первую очередь самой мощной в мире лазерной установки планируют запустить в 2022 году.

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