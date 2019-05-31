Northrop Grumman объявила об успешных огневых испытаниях ракеты Omega

Вашингтон, , 07:47 — REGNUM В Соединённых Штатах специалисты аэрокосмической корпорации Northrop Grumman провели первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA. Как сообщили в пресс-службе корпорации, они состоялись накануне, 30 мая, в штате Юта.

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Двигатели первой ступени новейшей ракеты-носителя работали в течение 122 секунд. Несмотря на то, что ближе к концу испытания часть сопла ракеты взорвалась и разлетелась в стороны, в компании заявили об успешно прошедших тестах.

https://twitter.com/northropgrumman/status/1134169104464658432

«То, что мы наблюдали сегодня, было успешным тестом», — сказал вице — во время телеконференции с журналистами после проведённых испытаний президент OmegA в Northrop Grumman Кент Ромингер. — Похоже, все сработало очень, очень хорошо».

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Он отметил, что ракетный двигатель работал нормально и генерировал предписанные 2 миллиона фунтов максимальной тяги. По словам Ромингера, пока рано говорить, что именно вызвало проблему, изучением этого вопроса займутся специалисты.

Добавим, что уже осенью 2019 года Northrop Grumman планирует провести аналогичное испытание второго этапа OmegA. Планируется, что трёхступенчатая ракета Omega, предназначенная для запуска военных и коммерческих спутников, начнет полёты в 2022 году. Её первый испытательный старт должен состояться в 2021 году.