Минобороны: истребитель Су-57 получит новую противокорабельную ракету

Москва, , 18:58 — REGNUM В России начата разработка перспективной авиационной противокорабельной ракеты, предназначенной для вооружения целого ряда боевых самолётов, включая истребители пятого поколения Су-57, сообщил 30 мая журналистам замглавы российского военного ведомства Алексей Криворучко при посещении конструкторского бюро «Деталь» в Свердловской области.

Было отмечено, что ПКБ «Деталь» участвует в этих работах, концентрируя свои усилия на создании головки самонаведения для новой ракеты.

Кроме того, замглавы Минобороны сообщил, что в ближайшее время будет заключен крупный контракт на закупку всей номенклатуры вооружения для истребителя пятого поколения Су-57.

Напомним, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин заявил о закупке для ВКС 76 новейших истребителей пятого поколения Су-57. Позднее военные сообщили, что ими планируется укомплектовать три авиаполка, для которых будет разработана новая организационно-штатная структура.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборка одного из первых серийных истребителей Су-57 попала на видео