В США показали внешний облик будущей гиперзвуковой ракеты

Вашингтон, , 18:29 — REGNUM На конференции в Гонолулу прошла презентация высокотехнологичных приоритетных военных программ США, в ходе которой был показан схематический внешний облик будущей гиперзвуковой ракеты наземного базирования, сообщает 30 мая издание Breaking Defence.

Изображение гиперзвуковой ракеты Hypersonic Weapons System (HWS) было показано на слайде руководителем управления ускоренного развития и критических технологий (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, RCCTO) армии США генерал-лейтенантом Нилом Тургудом. Возглавляемая им структура занимается высокоприоритетными программами по разработке гиперзвукового, космического и лазерного вооружения.

Будущая гиперзвуковая ракета была описана в общих чертах. По словм Тургуда, до нужной скорости ракету будет разгонять твёрдотопливный двигатель, а запуск будет производиться из 10-метрового пускового контейнера, перевозимого армейским тягачом Oshkosh M983A4.

По утверждению Нила Тургуда, испытания ракеты начнутся в 2021 году. При этом он подчеркнул, что в США идёт разработка нескольких образцов гиперзвукового оружия.

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