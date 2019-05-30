В Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны

Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Северной столице в четверг, 30 мая, спустили на воду новейший корабль противоминной обороны, морской тральщик «Владимир Емельянов» (проект 12 700 «Александрит»). Корабли этого типа отличает самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на торжественную церемонию были приглашены семьи судостроителей, специалисты ЦМКБ «Алмаз», которое проектировало корабль, представители администрации Санкт-Петербурга, военные моряки и будущий экипаж тральщика.

Закладка тральщика «Владимир Емельянов» состоялась 20 апреля 2017 года. Он назван в честь прославленного ленинградского корабела, Героя Социалистического Труда Владимира Александровича Емельянова.

«Именно при нем закладывалась основа новых технологий, интересных и удивительных решений инженерных, которыми сегодня славится Средне-Невский судостроительный завод», — сказал на церемонии председатель совета директоров «Объединённой судостроительной корпорации» Георгий Полтавченко.

Корабль противоминной обороны (ПМО) «Владимир Емельянов» станет четвёртым в серии тральщиков проекта 12 700. Головной корабль «Александр Обухов» был передан ВМФ России в 2016 году. В конце 2018 года передан военному флоту России второй (первый серийный) корабль проекта 12 700 — «Иван Антонов». На Средне-Невском судостроительном заводе в разной степени готовности находятся еще два таких корабля — «Георгий Курбатов» и «Яков Баляев».

Корабли этого типа предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для уничтожения мин корабли проекта «Александрит» могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Стеклопластиковый корпус корабля проекта 12 700 значительно легче по сравнению с металлическим, однако прочнее. Ему не страшна коррозия, а срок службы практически неограничен. Кроме того, такой корпус для тральщика более безопасен при разминировании.

Корабли ПМО нового поколения, по планам ВМФ, будут составлять основу минно-тральных сил России. ВМФ рассчитывает получить до 40 таких кораблей.

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