В Белоруссии может начаться производство кроссоверов Geely SX11 — СМИ

Минск, , 15:35 — REGNUM Завод «БелДжи» в Белоруссии может начать выпуск кроссоверов SX11 китайской марки Geely. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на и. о. гендиректора компании Геннадия Свидерского.

«Сейчас мы всерьез настроены на выпуск молодежной модели Geely SX11. Она поступит к нам для испытаний в июне, а в 2020-м мы планируем поставить эту модель на конвейер», — сообщил Свидерский.

Окончательное решение руководство компании примет после выпуска пробной партии автомобилей.

Стоит отметить, что белорусский завод рассчитан на выпуск лишь трёх моделей. Поэтому вполне вероятно, что может быть принято решение либо прекратить производство одной из моделей, либо расширить производственные мощности.

Сообщается, что авто проходит сертификацию необходимую для продаж на российском рынке. Напомним, в России кроссовер Geely SX11 дебютировал на Московском автосалоне в 2018 году.

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