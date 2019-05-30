Четверг, 30 Мая 2019 года
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Сеть 5G появится в Монако летом 2019 г. — СМИ

Техника

В компании Monaco Telecom заявили о «глобальном подходе к защите сети»

Монако, 30 мая 2019, 15:15 — REGNUM  Внедрение мобильной сети нового поколения 5G в Монако с участием китайского гиганта Huawei состоится уже этим летом, сообщает Le Figaro.

«Когда у вас есть такой крупный поставщик Huawei, на которого распространяются ограничения, это обязательно вызовет беспокойство, но на данный момент нет никаких признаков для этого», — заявил Мартин Перонне, генеральный директор Monaco Telecom, дочерней компания холдинга французского миллиардера Ксавье Ньеля.

По словам Мартина Перонне, в Монако запуск сети 5G требует обновления всего оборудования и развертывания новых антенн.

Чтобы противостоять любым подозрениям в отношении шпионажа в пользу Пекина, упомянутого администрацией США, в компании Monaco Telecom заявили о «глобальном подходе к защите сети, который будет применен к каждому провайдеру».

«С агентством цифровой безопасности мы обеспечим систематическую изоляцию каждого устройства», — пояснил Мартин Перонне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный представитель компании Huawei в институтах ЕС Абрахам Лю заявил, что компания Huawei, находящаяся под давлением американских санкций, намерена продвигать технологии связи 5G «в европейском направлении».

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