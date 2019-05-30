Lux Form представила автодом на базе Lada Granta

Москва, , 15:00 — REGNUM Российская компания Lux Form представила дом на колесах на базе отечественной Lada Granta последнего поколения. Об этом 30 мая сообщается на портале SpeedMe.

Несмотря на небольшие размеры, автодом имеет все необходимое для длительных путешествий. Там есть газовое отопление, розетки, бак для сточной воды на 45 литров, бак для чистой воды, два спальных места и кассетный туалет.

Также в автодоме есть место для приготовления пищи с плитой и раковиной. Путешествуя на этом автомобиле, водитель и пассажиры смогут помыться. Для этого в машине установлен душ. В представленной модели автодома есть даже шкаф для хранения косметических принадлежностей.

Общая длина машины составляет почти пять метров, а его колесная база — около 2,9 метров.

В продаже серийная версия автодома Lada Granta FL появится в ближайшее время.

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