В России начался прием заказов на новые Jaguar XE

Москва, , 14:42 — REGNUM Российские дилеры начали прием заказов на новый автомобиль британской компании Jaguar XE. Об этом сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover в России.

В линейку агрегатов нового авто входят 2,0-литровые бензиновые моторы максимальной мощностью 249 л. с. и 300 л. с. Они предлагаются в версии с приводом 4×4. Кроме того, будут предлагаться Jaguar XE с дизельным двигателем Ingenium на 180 л. с. Этот движок будет доступен как с полным, так и с задним приводом.

В начальной комплектации модели уже будут 18-дюймовые колесные диски и кожаные кресла с электрорегулировкой. Спереди автомобиля расположены полностью светодиодные фонари. Задняя оптика имеет усовершенствованную графику. Также у новинки имеется передние и задние датчики парковки, камера заднего вида и система удержания полосы движения.

На российских дорогах новый Jaguar XE появится осенью 2019 года.

Читайте также: Jaguar представил обновленный седан XE