В России появится новая спецверсия кроссовера Suzuki SX4 Tabi

Москва, , 14:21 — REGNUM Японский автопроизводитель Suzuki изготовил для России спецверсию кроссовера SX4. Об этом 30 мая сообщается на сайте «Авторевю».

Спецверсия Suzuki SX4 получила название Tabi, что с японского переводится как «путешествие». Данное авто будет выпущено в количестве 50 штук. Спецверсия оснащена: защитными накладками на дверях, модернизированным задним спойлером, защитой мотора и защитной сеткой радиатора. Кроме того, задние подкрылки будут выполнены из шумоизоляционного материала.

В салоне авто имеется новая аудиосистема Pioneer серии А. В передних дверях авто установлена компонентная акустика, а в задних — коаксиальная. Кроме того, в новинке имеются оригинальные ворсовые коврики, климат-контроль, кнопка запуска мотора и многие другие опции.

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